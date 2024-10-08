Сотни ракет: ЦАХАЛ отчиталась об атаке Хезболлы по Израилю

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Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) зафиксировала более 180 ракетных обстрелов из Ливана по израильской территории во вторник. По данным ЦАХАЛ, большинство снарядов были перехвачены системами противовоздушной обороны. Ранее в этот же день сообщалось о более чем ста запущенных ракетах за один час.

Фото: commons.wikimedia.org by Alexander Yampolsky, CC BY-SA 2.0

Израиль продолжает наземную операцию на юге Ливана и воздушные удары по территории соседней страны. В результате боевых действий погибло более тысячи ливанцев, а более 346 тысяч стали беженцами. Несмотря на значительные потери, включая потери в командном составе, "Хезболлах" продолжает активные боевые действия и ракетные обстрелы Израиля.

Главной целью израильской военной кампании является создание условий для возвращения десятков тысяч жителей севера Израиля, эвакуированных из-за ракетных обстрелов год назад. Эти обстрелы начались в поддержку палестинского движения ХАМАС.

Уточнения

А́рмия оборо́ны Изра́иля — вооружённые силы Государства Израиль и главный орган его безопасности.

