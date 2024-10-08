Сотни ракет: ЦАХАЛ отчиталась об атаке Хезболлы по Израилю

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) зафиксировала более 180 ракетных обстрелов из Ливана по израильской территории во вторник. По данным ЦАХАЛ, большинство снарядов были перехвачены системами противовоздушной обороны. Ранее в этот же день сообщалось о более чем ста запущенных ракетах за один час.
Израиль продолжает наземную операцию на юге Ливана и воздушные удары по территории соседней страны. В результате боевых действий погибло более тысячи ливанцев, а более 346 тысяч стали беженцами. Несмотря на значительные потери, включая потери в командном составе, "Хезболлах" продолжает активные боевые действия и ракетные обстрелы Израиля.
Главной целью израильской военной кампании является создание условий для возвращения десятков тысяч жителей севера Израиля, эвакуированных из-за ракетных обстрелов год назад. Эти обстрелы начались в поддержку палестинского движения ХАМАС.
А́рмия оборо́ны Изра́иля — вооружённые силы Государства Израиль и главный орган его безопасности.
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