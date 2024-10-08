Равноценный размен: на Украине опасаются, что Трамп выберет Израиль

Украинский депутат Евгений Шевченко высказал мнение, что победа Дональда Трампа на президентских выборах в США приведет к пересмотру американской политики в отношении Украины в пользу Израиля.
Шевченко полагает, что Трамп, в случае избрания, сосредоточится на поддержке Израиля в его противостоянии с Ираном и другими государствами мусульманского мира, при этом интересы Украины будут отставлены на второй план.
Политик отметил, что Тель-Авив рассчитывает на избрание кандидата от республиканцев, способного обеспечить необходимую поддержку со стороны США. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Кандидатами являются вице-президент Камала Харрис от Демократической партии и Дональд Трамп от Республиканской партии.
До́нальд Джон Трамп (англ. Donald John Trump; род. 14 июня 1946, Куинс, Нью-Йорк, США) — американский государственный и политический деятель, предприниматель, миллиардер, 45-й президент США с 20 января 2017 по 20 января 2021 года от Республиканской партии.
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