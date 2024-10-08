Харьков под обстрелом: взрыв на фоне воздушной тревоги

В Харькове прогремел взрыв. Сообщение об этом поступило от украинского телеканала "Общественное", при этом было указано, что взрыв, вероятно, произошел за пределами городской черты. В это время в Харьковской области продолжалась воздушная тревога.
Напоминаем, что массированные удары по украинской инфраструктуре начались в октябре 2022 года, после теракта на Крымском мосту. С тех пор сигналы воздушной тревоги стали повседневным явлением по всей территории Украины. Российская сторона подчеркивает, что целями ударов являются исключительно военные объекты и объекты инфраструктуры военного назначения, при этом гражданское население не является мишенью.
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