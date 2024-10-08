В результате обстрела Горловки украинскими военными погиб мирный житель. Трагедия произошла на въезде в поселок Гольмовский, расположенный в 16 километрах к северо-востоку от города. Мэр Горловки Иван Приходько выразил соболезнования родным и близким погибшего.
Горловка, крупный город Донецкой Народной Республики, расположенный в 50 километрах от Донецка, известен своими промышленными предприятиями, включая химический концерн "Стирол" и шахты. До начала конфликта население города составляло более 250 тысяч человек.
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