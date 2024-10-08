Жертвы обстрела Горловки: мирный житель погиб при атаке ВСУ

В результате обстрела Горловки украинскими военными погиб мирный житель. Трагедия произошла на въезде в поселок Гольмовский, расположенный в 16 километрах к северо-востоку от города. Мэр Горловки Иван Приходько выразил соболезнования родным и близким погибшего.

Фото: flickr.com by Ministry of Defense of Ukraine, CC BY-SA 2.0

Горловка, крупный город Донецкой Народной Республики, расположенный в 50 километрах от Донецка, известен своими промышленными предприятиями, включая химический концерн "Стирол" и шахты. До начала конфликта население города составляло более 250 тысяч человек.