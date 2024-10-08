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Угроза миру: Пушков оценил назначение Столтенберга на пост предсдателя Мюнхенской конференции

1:21
Мир

Сенатор Алексей Пушков выразил серьезную обеспокоенность назначением бывшего генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга на пост председателя Мюнхенской конференции по безопасности в феврале 2025 года. Пушков считает, что это может представлять серьезную угрозу для глобальной безопасности.

Угроза миру: Пушков оценил назначение Столтенберга на пост предсдателя Мюнхенской конференции
Фото: norden.org by Johannes Jansson, CC BY 2.5

Пушков отметил резкую смену курса Столтенберга в сторону бескомпромиссного давления на Россию, полное следование линии американских "ястребов" и отказ от учета российских интересов в европейской системе безопасности. Он предложил переименовать конференцию в "Мюнхенскую конференцию по опасности для мира".

Столтенберг сменит на этом посту бывшего помощника канцлера Германии Ангелы Меркель и бывшего представителя ФРГ в ООН Кристофа Хойсгена. Пушков сравнил его с предшественниками, отметив, что предыдущий руководитель, немецкий дипломат Вольфганг Ишингер, все же пытался поддерживать диалог с Россией.

Пушков подчеркнул свой многолетний опыт участия в конференции и вспомнил выступления Столтенберга, которые всегда были нацелены на "диалог с позиции силы", что на самом деле исключало любой равноправный диалог и преследовало цель подчинения России интересам НАТО.

Уточнения

Йенс Сто́лтенберг (норв. Jens Stoltenberg; род. 16 марта 1959, Осло, Норвегия) — норвежский государственный и политический деятель, премьер-министр Норвегии в 2000—2001 и 2005—2013 годах, генеральный секретарь НАТО (2014—2024).

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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