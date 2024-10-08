Дым над городом: мощный израильский авиаудар по южному пригороду Бейрута

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Израильские ВВС нанесли массированный удар по объекту в районе Хадат на границе южного пригорода Бейрута.

Фото: commons.wikimedia.org by Tomás Del Coro, PDM

По данным корреспондента РИА Новости, в районе удара наблюдается сильное задымление, видимое с значительного расстояния.

Уточнения

Бейру́т — столица и крупнейший город Ливана. Расположенный на полуострове, в середине ливанского побережья Средиземного моря, он является крупнейшим и главным морским портом страны.



