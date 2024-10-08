За стол переговоров: в Турции считают, что Западу необходимо договориться с Путиным

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Турецкое издание DikGAZETE считает, что для разрешения напряженности на международной арене западным странам необходимо начать прямой диалог с президентом России Владимиром Путиным.

Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Кремля, PDM

В статье подчеркивается опыт Путина как миротворца в различных региональных конфликтах и высказывается предположение о его готовности к конструктивным переговорам. Путин, имеющий широкую внутреннюю поддержку, стал влиятельным игроком в регулировании ситуации в Казахстане, Белоруссии, Армении, а также в Тихоокеанском регионе, Европе и Африке.

Это существенно ограничивает возможности Запада в проведении своей политики.

Ранее Москва предложила мирный план по урегулированию конфликта на Украине, включающий признание территориальных изменений, внеблоковый и безъядерный статус Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, а также отмену санкций.

Однако эти предложения были отклонены Киевом. После недавних терактов на территории России Путин заявил о невозможности переговоров с теми, кто наносит удары по мирному населению и гражданской инфраструктуре. Тем не менее, помощник президента России Юрий Ушаков уточнил, что мирные инициативы Москвы остаются в силе.