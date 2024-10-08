Конфронтация ЕС: постпредство РФ критикует санкционную политику Европы

Европейский союз принял очередной пакет санкций против России, основываясь на обвинениях в "дестабилизирующей деятельности за рубежом".

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По мнению российского представительства при ЕС, это демонстрирует стремление Брюсселя закрепить конфронтационную политику по отношению к России на длительный срок и предотвратить любые попытки смягчения антироссийского курса.

В комментарии постпредства России при ЕС подчеркивается, что цель новых санкций заключается не только в усилении давления на Россию, но и в демонстрации неизменности конфронтационного курса. Евросоюз, по мнению представительства, посылает сигнал европейским политикам о невозможности отступления от антироссийской линии.

Российское представительство раскритиковало логику ЕС, назвав ее поиском внешних виновников внутренних проблем. Новый санкционный механизм расширяет перечень "проступков", которые могут быть приписаны России, фактически закрепляя "презумпцию виновности". Ответственность за любые проблемы, даже в миграционной сфере, автоматически возлагается на Россию.

В комментарии также отмечается, что под "дестабилизирующими действиями" России ЕС подразумевает всё, что мешает продолжению политики двойных стандартов как внутри ЕС, так и на международной арене. Заявления о "вмешательстве" России ранее не подкреплялись доказательствами.

В Москве неоднократно заявляли о способности справиться с санкционным давлением Запада, отмечая неэффективность этих мер и отсутствие у Запада желания признать их провал. Российское руководство характеризует антироссийскую политику Запада как долгосрочную стратегию сдерживания и ослабления России, наносящую удар по мировой экономике и ухудшающую жизнь миллионов людей.

Уточнения

Европе́йский сою́з (Евросою́з, ЕС) — экономическое и политическое объединение 27 европейских государств.

