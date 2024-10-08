Критическая точка ВСУ: британский эксперт Меркурис прогнозирует ускорее наступления ВС РФ

Аналитик Александр Меркурис в своем видео-обзоре на YouTube подчеркнул ускорение темпов российского наступления на востоке Украины. По его словам, российские войска приближаются к ключевым логистическим узлам Вооруженных сил Украины.

Фото: commons.wikimedia.org by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website, CC BY 4.0

Меркурис опроверг оптимистичные прогнозы о возможности Украины выиграть войну на истощение. Он подчеркнул ухудшение ситуации для украинской армии, отмечая последовательные поражения на фронте и угрозу захвата стратегически важных территорий на востоке Украины.

Министерство обороны России сообщило о взятии Угледара 3 октября. Этот город являлся последним значительным опорным пунктом ВСУ на Южнодонецком направлении. Освобождение Угледара обеспечило безопасность трассы Донецк-Мариуполь и отрезало от ударов Волноваху. В перспективе российские войска могут наступать на Великую Новоселку и Курахово, где ВСУ создали мощные оборонительные рубежи.

Согласно заявлениям Секретаря Совета безопасности России Сергея Шойгу, в августе и начале сентября российские войска освободили около тысячи квадратных километров территории в Донбассе. При этом потери украинской армии оцениваются в до двух тысяч человек убитыми и ранеными ежедневно.