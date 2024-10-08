Поддержка без визита: США заявили о продолжении траншей Украине

Администрация президента Байдена подтвердила намерение объявить о новых пакетах финансовой и военной помощи Украине, несмотря на отмену его поездки в Германию. Заместитель пресс-секретаря Белого дома Эмили Саймонс заявила, что поддержка Киева остаётся приоритетом, и планируется официальное объявление о новых мерах поддержки.

Фото: flickr.com by Obama White House from Washington, DC, PDM

Отмена визита Байдена в Германию и Анголу связана с разрушительным ураганом "Милтон", который, по прогнозам метеорологов, может стать одним из самых мощных за последние сто лет для района Тампа-Бей. Этот мегаполис с населением более 3 миллионов человек расположен на западном побережье Флориды.

Хотя визит Джо Байдена на военную базу "Рамштайн" в Германии, где 12 октября должен был состояться саммит контактной группы по военной помощи Украине, был отложен, президент США пообещал совершить поездку в ФРГ и Анголу в другое время.

Уточнения

Авиабаза Рамштайн (англ. Ramstein Air Base) — опорный пункт ВВС США на территории Германии (ФРГ).

