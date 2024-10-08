Критика с той стороны: президент Азербайджана выступил против санкций Запада

Президент Азербайджана Ильхам Алиев резко осудил санкционную политику Запада, назвав ее неправомерной и несправедливой. В своем заявлении, распространенном через Telegram-канал журналиста Павла Зарубина, Алиев подчеркнул незаконность и произвольность применения санкций, отметив их избирательный характер.

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Он призвал международное сообщество к единой позиции против подобной практики.

Алиев напомнил о санкциях, наложенных на Азербайджан в 1992 году под предлогом блокады Армении, в то время как азербайджанские территории находились под армянской оккупацией. По его словам, эти санкции были отменены в 2001 году из-за необходимости США использовать азербайджанскую территорию для транзита грузов в Афганистан. Ежегодно, независимо от политической принадлежности президента США, санкции отменялись до вывода американских войск из Афганистана.

После этого санкции были возобновлены. Алиев выразил свое возмущение по поводу такого развития событий, назвав действия США неблагодарными.

Уточнения

Ильха́м Гейда́р оглы́ Али́ев (азерб. İlham Heydər oğlu Əliyev [ilham hejˈdæɾ oɣˈɫu æˈlijef]; в русской традиции также Ильха́м Гейда́рович Али́ев; род. 24 декабря 1961, Баку, Азербайджанская ССР, СССР) — азербайджанский государственный и политический деятель. Действующий президент Азербайджана с 31 октября 2003 года.

