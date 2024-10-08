Страховка от кризиса: Венгрия заявляет, что не пострадает от остановки транзита газа через Украину

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Венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто заявил, что возможная остановка транзита российского газа через Украину не затронет Венгрию. Страна получает большую часть своих энергоносителей по газопроводу "Турецкий поток", гарантируя энергетическую безопасность государства.

Фото: flickr.com by Thomas Depenbusch, CC BY 2.0

Министр подчеркнул независимость Венгрии от украинского маршрута поставок.

Сийярто отметил, что, несмотря на предупреждения и даже угрозы со стороны некоторых союзников, Будапешт настоял на строительстве "Турецкого потока". Сейчас, по его словам, Венгрия располагает надёжным источником энергоснабжения.

Венгерский дипломат выразил готовность оказать поддержку другим европейским странам, которые могут столкнуться с трудностями в связи с прекращением транзита газа через Украину. Он указал на значительные инвестиции Венгрии в развитие газовой инфраструктуры за последние годы, подчеркнув способность страны оказать помощь нуждающимся. Более того, Сийярто сообщил о поставках свыше 5,6 миллиардов кубометров газа через "Турецкий поток" в Венгрию только за 2024 год.

Ранее украинские власти заявили о нежелании продлевать договор о транзите российского газа через Украину после его истечения в конце 2024 года. Планируется прекращение транзита российских энергоносителей в страны ЕС с начала 2025 года.

Уточнения

Петер Сийярто — венгерский политик, министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии с 23 сентября 2014 года. Магистр в области международных отношений, был членом Национального собрания с 2002 года.

