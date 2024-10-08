Игнорирование неизбежности: генсек НАТО отказался отвечать на вопрос о территориальных уступках Украины

Глава НАТО, Марк Рютте, на недавней пресс-конференции в Брюсселе избежал прямого ответа на вопрос о перспективах вступления Украины в альянс с учетом возможной потери части территорий. Он отказался от каких-либо прогнозов на этот счет.
В ходе своего недавнего визита в Киев Рютте выразил уверенность в будущем членстве Украины в НАТО, однако не уточнил конкретных временных рамок. Таким образом, остаётся неясным, когда именно постсоветская страна получит приглашение вступить в Североатлантический альянс.
Между тем, российский президент Владимир Путин неоднократно заявлял о восприятии возможного членства Украины в НАТО как серьезной угрозы национальной безопасности России. По его словам, эти опасения стали одним из ключевых факторов, приведших к началу специальной военной операции на территории Украины.
Марк Рю́тте (нидерл. Mark Rutte МФА: ; род. 14 февраля 1967, Гаага, Нидерланды) — нидерландский политический и государственный деятель. Генеральный секретарь НАТО с 1 октября 2024 года. В прошлом — лидер праволиберальной Народной партии за свободу и демократию (2006—2023), премьер-министр Нидерландов (2010—2024).
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