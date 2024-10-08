Подпись мира: Пашинян заявил о готовности подписать договор с Азербайджаном

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил о готовности страны заключить мирный договор с Азербайджаном в ближайшее время, выступая на саммите Содружества Независимых Государств в Москве.

Фото: kremlin.ru by Russian Presidential Executive Office, CC BY 4.0

Он подчеркнул, что на сегодняшний день перед сторонами стоит задача достичь согласия по ключевым вопросам, которые могут служить надежной основой для установления мира между двумя государствами.

Премьер указал на необходимость взаимного признания территориальной целостности, подтверждения отсутствия территориальных претензий в настоящее время и обязательства не выдвигать их в будущем. Также он упомянул важность соблюдения принципов мирного разрешения споров, воздержания от применения силы или угрозы ей, невмешательства во внутренние дела друг друга, а также о создании дипломатических связей и двусторонних механизмов для выполнения взятых на себя обязательств.

Пашинян уведомил, что формулировки всех ключевых пунктов проекта договора о мирных отношениях и межгосударственном сотрудничестве между Арменией и Азербайджаном получили согласие обеих сторон и что Армения готова приступить к подписанию этого документа уже в текущем месяце, подчеркнув, что это является официальной позицией страны.

Премьер также отметил, что обе страны ранее заявляли о согласовании от 80% текста договора, и что недавно министры иностранных дел двух государств договорились ускорить работы по завершению его согласования.

Пашинян предложил Азербайджану логичный путь действий: подписать уже согласованные пункты и продолжить работу по остальным вопросам, так как невозможно составить такой мирный договор, который бы уладил все аспекты двусторонних отношений сразу. Он признал, что, каким бы ни был мирный договор, важные принципиальные вопросы всё равно останутся и потребуют дополнительного согласования и заключения новых соглашений в будущем.

Уточнения

Нико́л Вова́евич Пашиня́н — армянский государственный и политический деятель, премьер-министр Армении с 8 мая 2018 года. Исполнял обязанности премьер-министра с 25 апреля по 2 августа 2021 года и одержал победу на июньских парламентских выборах.

