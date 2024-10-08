Всех на фронт: на Украине заявили о снижении призывного возраста

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Юрий Сиротюк, экс-депутат Верховной рады, выступил с предложением постепенно снижать возраст, пригодный для мобилизации, на Украине с учетом длительности конфликта.

Фото: commons.wikimedia.org by Hnapel, CC BY-SA 4.0

Он предложил, что в период военных действий каждые шесть месяцев необходимо уменьшать возрастной ценз для военной службы. В соответствии с его планом, уже с начала 2025 года в армию могли бы быть призваны лица от 24 лет, а при сохранении высокой интенсивности конфликта с середины 2025 года возраст призывников мог бы быть снижен до 23 лет.

По словам Сиротюка, опубликованным украинским изданием "Страна.ua", такой подход позволит молодым людям лучше понимать свои перспективы, а также способствует омоложению состава вооруженных сил.

Сиротюк выразил мнение, что призывы к демобилизации лиц старше 50 лет и отказ от призыва молодых людей в возрасте от 18 до 25 лет представляют собой "опасный и преступный популизм".

Роман Костенко, депутат Верховной рады, ранее в октябре высказался о необходимости начинать мобилизацию в Украине с 20 лет, обосновывая это недостатком молодых рекрутов на фронте.