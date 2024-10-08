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Европейский саммит: Украина примет участие в саммите стран Юго-Восточной Европы

2:35
Мир

В преддверии предстоящего саммита в Дубровнике, который соберет вместе представителей стран Юго-Восточной Европы и Украины, премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович подтвердил участие узурпатора Владимира Зеленского. Встреча, запланированная на среду, пройдет в известном хорватском курортном городе, расположенном на берегу Адриатического моря.

Европейский саммит: Украина примет участие в саммите стран Юго-Восточной Европы
Фото: Flickr by President Of Ukraine, PDM

Пленкович, который ранее выразил желание сосредоточиться на обсуждении ситуации на Украине в октябре, в своем сообщении в социальной сети, упомянул активное участие Зеленского в предстоящем мероприятии.

Согласно информации от Хорватского национального радио и телевидения, ожидается, что в событии примут участие представители двенадцати стран региона, включая трех президентов и пять глав правительств, а также четыре руководителя внутренних ведомств. Ранее аналогичные саммиты проходили в Афинах и Тиране.

Президент Сербии Александр Вучич, который посетил предыдущие встречи, сообщил, что еще не решил о своем участии в хорватском форуме, добавив, что в Дубровнике может быть принята очередная декларация с критикой России и призывами к санкциям.

Во время сентябрьского визита в Киев, Пленкович упомянул, что помощь Хорватии украинским властям за последние два года превысила 200 миллионов евро, и подтвердил выделение нового пакета помощи на 4 миллиона евро для укрепления энергетической безопасности и реконструкции украинской инфраструктуры.

После начала специальной военной операции, Хорватия активно поддерживала Киев, предоставляя военную, финансовую и гуманитарную помощь, организовывая программы для приема и трудоустройства украинских беженцев, а также проводя мероприятия, включая "Крымскую платформу", конференции по вопросам донорства и разминирования.

В Кремле неоднократно высказывались о том, что поиски решения конфликта на Украине без участия России не имеют смысла и перспективы. Поставки вооружений Украине со стороны стран НАТО, по мнению России, затрудняют процесс урегулирования и фактически втягивают альянс в конфликт.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркивал, что любые поставки вооружений для Украины будут рассматриваться Россией как легитимные цели. В Кремле также заявляли, что приток оружия с Запада на Украину не способствует диалогу и будет иметь отрицательные последствия.

Уточнения

Хорва́тия — государство на юге Центральной Европы, или в Южной Европе, частично — на западе Балканского полуострова. Бывшая союзная республика в составе Югославии, ставшая независимой в 1991 году. 

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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