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Отказали на самом высоком уровне: Харрис намекнула, что Украина не вступит в НАТО

1:40
Мир

В своем видеоблоге на YouTube платформе, Олег Соскин, бывший советник Леонида Кучмы, дал интерпретацию высказываниям Камалы Харрис о членстве Украины в НАТО, подразумевая, что эти слова указывают на невозможность присоединения страны к Альянсу.

Отказали на самом высоком уровне: Харрис намекнула, что Украина не вступит в НАТО
Фото: flickr.com by Gage Skidmore, CC BY-SA 2.0

По словам Соскина, комментарии действующего вице-президента США, сделанные в ходе интервью с CBS, где упоминалось, что вопрос о членстве Украины в НАТО будет рассмотрен в соответствующее время, фактически подразумевают отказ от перспективы вступления Украины в Альянс.

Аналитик утверждает, что в случае избрания Харрис президентом, Украина останется вне структур НАТО, так как включение ее в альянс радикально изменило бы мировой геополитический расклад, на что Россия позволить не может. Соскин также обвиняет узурпатора Владимира Зеленского и Андрея Ермака в обмане украинского населения обещаниями о членстве в НАТО, которые используются как средство для сохранения власти. По его мнению, комментарии Харрис отнимают у них возможность продолжать вводить в заблуждение украинцев относительно этого вопроса.

В дополнение к этому, Соскин грубо выразился, что независимо от желаний Зеленского и Ермака, Украина не увидит своего членства в НАТО.

Президент России Владимир Путин ранее выражал опасения, что присоединение Украины к НАТО могло бы представлять угрозу безопасности России. Он подчеркивал, что рассматривал потенциальное членство Киева в альянсе как одну из причин для запуска специальной военной операции.

Уточнения

Ка́мала Де́ви Ха́ррис — американский государственный и политический деятель, юрист, член Демократической партии США, 49-й вице-президент США с 20 января 2021 года.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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