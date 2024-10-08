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Без шансов: в Венгрии заявили, что Украина не сможет победить на поле боя

2:04
Мир

Виктор Орбан, занимающий пост премьер-министра Венгрии, в ходе пресс-конференции выразил мнение о том, что Украине следует искать пути к переговорам, учитывая сложности с достижением военной победы.

Без шансов: в Венгрии заявили, что Украина не сможет победить на поле боя
Фото: flickr.com by European People's Party, CC BY 2.0

Во время мероприятия в Страсбурге, транслированного телеканалом HirTV, он обратился к украинским СМИ, подчеркнув необходимость ведения диалога, заключения перемирия и поиска дипломатического решения.

Орбан критически оценил стратегию Европейского Союза, назвав ее неэффективной и призвал к поиску подхода, который был бы более результативным. В этом контексте, по словам венгерского лидера, Будапешт нацелен на сотрудничество с теми, кто сможет убедить Брюссель в необходимости изменений.

Отвечая на заявления украинских представителей прессы о возможном препятствовании Венгрией инициативам ЕС, касающимся Украины, Орбан уточнил, что его страна не создает препятствий, а лишь остается последовательной в своей политике, несмотря на то, что сторонников мирного разрешения конфликта в Европе не так много.

Ранее президент России Владимир Путин предложил условия для мирного урегулирования ситуации на Украине, включая прекращение боевых действий и готовность к переговорам после отвода украинских войск с новых территорий России. Он также выдвинул требования к Киеву, такие как отказ от планов вступления в НАТО, демилитаризацию и денацификацию, а также приобретение нейтрального статуса и отмену санкций в отношении России.

После нападения, которое украинская сторона провела на Курскую область, Путин заявил о недопустимости диалога с теми, кто наносит удары по мирному населению или угрожает атомной безопасности. В последующем Юрий Ушаков, помощник российского президента, пояснил, что предложения России по мирному разрешению ситуации остаются в силе, однако в свете недавних событий переговоры с Украиной приостановлены.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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