Перспектив ноль: многие стараны-участники НАТО понимают, что Украина не вступит в альянс

Глава внешнеполитического ведомства Венгрии Петер Сийярто выразил мнение, что шансы на присоединение Украины к Североатлантическому альянсу отсутствуют. Он подчеркнул, что это мировоззрение является общим для большинства стран-участниц альянса, особенно в неофициальной обстановке.

Фото: flickr.com by Estonian Foreign Ministry, CC BY 2.0

Во время пресс-конференции, Сийярто указал на то, что Венгрия видит вопрос о вступлении Украины в НАТО как невозможный. Он акцентировал внимание на том, что принятие государства, находящегося в состоянии военного конфликта, могло бы привести к масштабному мировому конфликту. Здравомыслящие лица в альянсе, по его словам, не стремятся к созданию такой угрозы.

Министр также выразил недовольство по поводу поведения членов НАТО, которые, с одной стороны, публично обсуждают возможность украинского членства, а с другой – на закрытых встречах поддерживают ту же линию, что и Венгрия, выступая против расширения альянса за счет Украины.

Уточнения

Петер Сийярто (венг. Szijjártó Péter; род. 30 октября 1978, Комаром) — венгерский политик, министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии с 23 сентября 2014 года. Магистр в области международных отношений, был членом Национального собрания с 2002 года.

