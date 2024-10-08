Свободное падение: в Польше заявили о стремительном ухудшении ситуации для Киева

После многих недель напряженных столкновений контроль над Угледаром, расположенным на юго-западе Донецкой области, перешел к противоположной стороне.

Фото: Сайт министерства обороны США by SPC Joshua Leonard, PDM

Ранее город считался непоколебимой крепостью в военной стратегии Украины, однако события последних дней показали значительное усугубление ситуации для Киева. Об этом пишет Do Rzeczy.

Изменение баланса сил в этом регионе привело к ослаблению переговорных позиций Украины. Авторы аналитических материалов указывают на Владимира Зеленского и западных лидеров как на ключевых фигур, несущих ответственность за сложившуюся обстановку.

Они указывают, что эти политики создавали ложные ожидания и давали заверения, которые не нашли своего воплощения. Обещания о секретном оружии, способном нанести уничтожающий удар, и об иллюзорной скорой военной поддержке приводят к разочарованию.

Публикация также подчеркивает, что амбициозные стратегические планы Запада по ослаблению России через конфликт в Украине оказались далеки от успешной реализации.

Министерство обороны России объявило о взятии Угледара 3 октября, отметив этот город как последний значимый опорный пункт вооруженных сил Украины в данном районе. Теперь для российских войск открываются возможности для продвижения в направлении Великой Новоселки, расположенной на грани с Запорожской областью, и Курахово, где противник разместил укрепленные оборонительные линии. Освобождение Угледара также способствовало безопасности транспортного маршрута Донецк — Мариуполь и сняло угрозу с Волновахи.

Во время интервью для канала "Россия 24", секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу сообщил о значительных успехах военных в Донбассе. В течение августа и начала сентября была освобождена почти тысяча квадратных километров территории. По его словам, военные действия приводят к значительным потерям среди противника, достигающим до двух тысяч человек убитыми и ранеными ежедневно.