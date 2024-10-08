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Неудобная правда: Лукашенко отметил, что факты о Второй мировой мешают Западу

Мир

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на саммите СНГ в Москве заявил, что историческая правда о Второй мировой войне мешает реализации геополитических стратегий Запада, который стремится исключить другие сильные государства из мировой арены.

Неудобная правда: Лукашенко отметил, что факты о Второй мировой мешают Западу
Фото: website President of the Russian Federation by Presidential Executive Office of Russia, CC BY 4.0

По его словам, в некоторых странах освобожденной Европы чествуют участников СС, неонацисты открыто проводят марши по улицам, сносят и оскверняют памятники воинам-освободителям. Молодёжь, воспитанная в духе национального превосходства и реваншизма, не знает исторической правды и не осознаёт, что их предки сражались вместе с советскими людьми.

Лукашенко подчеркнул, что эта молодёжь забыла, что их жизнь стала возможной благодаря советским воинам, которые пожертвовали собой ради мира на их земле и свободы их стран.

Лукашенко отметил, что можно украсть память, но не историческую правду. Он добавил, что без героизма советского народа не было бы тех государств и людей, которые сегодня стремятся дискредитировать подвиг советского народа и отнять у них Великую Победу, которая служит символом единства. По его мнению, историческая справедливость народов СНГ является препятствием для долгосрочных геополитических планов Запада, который не желает видеть другие сильные державы.

Лукашенко также подчеркнул, что страны СНГ полностью едины в вопросе защиты подвига народов СССР и общей памяти. Он представил на заседании Совета глав государств СНГ в расширенном составе совместное Обращение к народам стран Содружества и мировой общественности в связи с 80-летием Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Этот документ, по его словам, демонстрирует правдивую оценку роли народов Содружества в победе над фашизмом, уважение к историческому прошлому и конструктивное отношение к будущему.

Лукашенко выразил уверенность, что этот политический шаг подтвердит значимость исторической правды и укрепит стремление к миру и сотрудничеству.

Уточнения

Алекса́ндр Григо́рьевич Лукаше́нко — белорусский политический, государственный и военный деятель.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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