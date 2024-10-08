В основе — единение: СНГ демонстрирует единство взглядов на глобальные вызовы

Президент России Владимир Путин отметил, что лидеры стран СНГ регулярно согласовывают свои позиции по ключевым глобальным и региональным вопросам, и их взгляды часто совпадают.
На заседании Совета глав государств СНГ в расширенном составе Путин подчеркнул, что они постоянно обсуждают и вырабатывают общую позицию по основным международным и региональным проблемам. Он добавил, что их подходы к этим вопросам традиционно близки или полностью совпадают.
Влади́мир Влади́мирович Пу́тин — российский государственный и политический деятель. Действующий президент Российской Федерации, председатель Государственного Совета Российской Федерации и Совета Безопасности Российской Федерации.
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