И грянул Рамштайн: Рютте призвал усилить поддержку Украины

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте объявил о своем намерении присутствовать на предстоящем заседании контактной группы по Украине в Рамштайне. Он подчеркнул, что одной из основных целей его участия будет призыв к увеличению объема помощи Киеву.

Фото: flickr.com by Государственный департамент США is licensed under Департаментом информации об авторских правах

Во время совместной пресс-конференции с президентом Финляндии Александром Стуббом Рютте заявил, что его участие направлено на активизацию поддержки Украины.

12 октября в немецком Рамштайне состоится очередное заседание контактной группы, которая работает под эгидой США и направлена на координацию усилий по поддержке Украины.

Российская сторона неоднократно выражала свою обеспокоенность в связи с поставками вооружений на Украину, утверждая, что это затрудняет достижение мирного урегулирования. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что любые грузы с военной техникой становятся законной целью для России.

По его мнению, страны НАТО, включая США, непосредственно вовлечены в конфликт не только через поставки оружия, но и через подготовку украинских военных на территориях таких стран, как Великобритания, Германия и Италия. Ранее представители Кремля отмечали, что увеличение поставок оружия Украине со стороны западных стран не способствует возобновлению переговоров и, напротив, будет иметь негативные последствия.

Уточнения

Марк Рю́тте (нидерл. Mark Rutte МФА: ; род. 14 февраля 1967, Гаага, Нидерланды) — нидерландский политический и государственный деятель. Генеральный секретарь НАТО с 1 октября 2024 года. В прошлом — лидер праволиберальной Народной партии за свободу и демократию (2006—2023), премьер-министр Нидерландов (2010—2024).

