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Польская элита бежит в "путинскую" Венгрию

Мир

СМИ, поддерживающие правящую в Польше партию "Гражданская платформа", сообщают о том, что члены оппозиционной партии "Право и справедливость" (ПиС) покидают страну и бегут в "путинскую" Венгрию. Об этом пишет EADaily.

Польская элита бежит в "путинскую" Венгрию
Фото: commons.wikipedia.org by MOs810

В частности, речь идет о бывшем вице-министре юстиции Марчине Романовском, который обвиняется в растрате. Издание РДК (Republika Demokracja Konstytucja) не скупится на резкие слова: 

Члены ПиС бегут в Венгрию Путина.  Уехать в Белоруссию им сложно из-за строгого контроля на границе. А вот венгерские власти, как и белорусские, не исполняют европейские ордера на арест. Например, председатель венгерской нефтегазовой компании MOL тоже был под следствием за взяточничество, но ему ничего не грозит. Поэтому премьер-министр Венгрии Орбан поддерживает свою программу "Безнаказанность плюс" с Качиньским.

Telegram-канал "Русский тролль для Польши" добавляет с иронией: Путинская Венгрия — отличное название, как поздравление Путина с днём рождения.

Уточнения

По́льша (пол. Polska МФА: ), официальное название — Респу́блика По́льша (пол. Rzeczpospolita Polska [ʐɛt͡ʂpɔˈspɔlita ˈpɔlska]) — государство в Центральной Европе. Расположена в центре Европы. Он простирается между Балтийским морем на севере и Судетами и Карпатами на юге.

Ве́нгрия (венг. Magyarország [ˈmɒɟɒrorsaːɡ], дословно: «Страна венгров, Венгерская страна» — magyar (мо́дёр) «венгерская» и ország (о́рсаг) «страна») — государство в Центральной Европе.

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Автор Мария Козлова
Мария Козлова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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