Путин и Мирзиёев обсудили сотрудничество на саммите СНГ в Москве

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Президент России Владимир Путин провел неформальную беседу с лидером Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым на саммите СНГ в Москве.

Фото: website of the President of the Russian Federation by Presidential Press and Information Office, CC BY 4.0

Лидеры встретились между заседаниями совета глав государств как в узком, так и в расширенном составе. Их общение началось накануне, 7 октября, в день рождения Путина, когда главы государств собрались на предварительную встречу перед саммитом.

Россия будет председательствовать в Содружестве в 2024 году. Как ранее сообщалось в Кремле, предстоящий саммит станет завершающим аккордом всех политических мероприятий в рамках председательства Москвы.

Уточнения

Узбекиста́н — государство, расположенное в центральной части Средней Азии. Является нейтральным государством. Площадь — 448 924 км².

