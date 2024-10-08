Путин и Пашинян обсудили охрану границ Армении с Ираном и Турцией

В Москве состоялась встреча Владимира Путина и Никол Пашиняна, на которой были определены параметры охраны границы Армении с Ираном и Турцией. Об этом сообщила пресс-секретарь армянского премьер-министра Назели Багдасарян.

Фото: flickr.com by Alexanyan, CC BY-SA 2.0

Согласно достигнутым договоренностям, с 1 января 2025 года пограничные войска Службы национальной безопасности Армении начнут участвовать в охране государственной границы с Ираном и Турцией. При этом контроль на контрольно-пропускном пункте на границе с Ираном будет полностью осуществляться силами пограничников СНБ Армении.

Система охраны государственной границы Армении с Турцией и Ираном сохранилась со времен Советского Союза. В настоящее время эту функцию выполняют сотрудники Пограничного управления ФСБ России совместно с армянскими коллегами в соответствии с договором, подписанным 30 сентября 1992 года.

В Ереване рассматривают российских пограничников и российскую военную базу как важные элементы своей национальной безопасности. Пограничное управление ФСБ в Армении включает четыре отряда, расположенных в Гюмри, Армавире, Арташате и Мегри.

Уточнения

Арме́ни — государство в Закавказье, расположенное на севере Передней Азии, на северо-востоке Армянского нагорья.

