Лидеры СНГ обсудили углубление сотрудничества и международные вопросы

На саммите СНГ президент России Владимир Путин сообщил, что лидеры стран Содружества обсудили взаимодействие и ключевые международные вопросы, выразив поддержку углублению сотрудничества.

Фото: kremlin.ru by Администрация Президента России, CC BY 4.0

Во время своего выступления на расширенном заседании саммита Путин отметил, что участники открыто обсудили важные аспекты взаимодействия в рамках Содружества независимых государств и обменялись мнениями по актуальным региональным и международным проблемам. Он также подчеркнул, что были приняты значимые решения, определяющие направления развития СНГ как на ближайший год, так и в долгосрочной перспективе.

Кроме того, Путин отметил, что СНГ продолжает развиваться, и все присутствующие на саммите лидеры стран выступают за дальнейшее укрепление сотрудничества в различных областях.

Уточнения

Влади́мир Влади́мирович Пу́тин (род. 7 октября 1952, Ленинград, СССР) — российский государственный и политический деятель. Действующий президент Российской Федерации, председатель Государственного Совета Российской Федерации и Совета Безопасности Российской Федерации.

