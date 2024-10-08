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Путин подчеркивает приоритет безопасности в деятельности СНГ

Мир

Президент России Владимир Путин выделил обеспечение безопасности и правопорядка как одно из ключевых направлений работы СНГ.

Путин подчеркивает приоритет безопасности в деятельности СНГ
Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Президента Российской Федерации, CC BY 4.0

Во время заседания Совета глав государств СНГ в расширенном формате он отметил, что эффективное сотрудничество между компетентными органами и профильными службами играет решающую роль в данном процессе. Путин акцентировал внимание на важности взаимодействия для достижения стабильности и безопасности в регионе.

Уточнения

Влади́мир Влади́мирович Пу́тин (род. 7 октября 1952, Ленинград, СССР) — российский государственный и политический деятель. Действующий президент Российской Федерации, председатель Государственного Совета Российской Федерации и Совета Безопасности Российской Федерации.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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