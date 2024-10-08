Президент России Владимир Путин выделил обеспечение безопасности и правопорядка как одно из ключевых направлений работы СНГ.
Во время заседания Совета глав государств СНГ в расширенном формате он отметил, что эффективное сотрудничество между компетентными органами и профильными службами играет решающую роль в данном процессе. Путин акцентировал внимание на важности взаимодействия для достижения стабильности и безопасности в регионе.
Влади́мир Влади́мирович Пу́тин (род. 7 октября 1952, Ленинград, СССР) — российский государственный и политический деятель. Действующий президент Российской Федерации, председатель Государственного Совета Российской Федерации и Совета Безопасности Российской Федерации.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Мясо с подливой — это простое и вкусное блюдо, которое можно подавать с любым гарниром.