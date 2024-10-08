Путин: ВВП стран СНГ демонстрирует устойчивый рост и укрепление торговых связей

Президент России Владимир Путин отметил, что ВВП стран СНГ растет устойчивыми темпами, а взаимные торговые связи становятся все крепче.
В своем выступлении на саммите СНГ в расширенном формате он подчеркнул, что на территории содружества наблюдается положительная макроэкономическая динамика. Путин добавил, что участники сообщества демонстрируют значительный рост ВВП, а также усиливают взаимные торговые и инвестиционные отношения.
Содру́жество Незави́симых Госуда́рств (СНГ) — международная организация, призванная регулировать отношения сотрудничества между некоторыми государствами, входившими ранее в состав СССР.
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