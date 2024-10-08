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Предательство на всю жизнь: молдавские спецслужбы передали СБУ российского ученого

2:27
Мир

В Молдавии в ходе совместной операции Службы информации и безопасности (СИБ) и Службы безопасности Украины (СБУ был арестован экономист Дмитрий Чистилин. Киев обвиняет его в активной поддержке захвата Крыма и оккупации Донбасса. Об этом пишет издание EADaily.

Предательство на всю жизнь: молдавские спецслужбы передали СБУ российского ученого
Фото: commons.wikimedia.org by Aurelian Sandulescu, CC BY 2.0

Об этом стало известно 8 октября, когда украинская спецслужба подтвердила, что Кишинев выдал им "врага Украины". Чистилин был задержан в Молдавии, когда пытался вернуться в Россию через территорию третьих стран. Ученый обладал как российским, так и украинским гражданством. По имеющимся данным, он неоднократно представлял "украинскую общественность" на различных круглых столах в Европе, стремясь подорвать поддержку Украины со стороны западных партнеров.

Согласно информации СБУ, в период с 2016 по 2024 год Чистилин создавал для Кремля аналитические материалы, которые оправдывали российскую вооруженную агрессию против Украины и "интеграцию" оккупированных территорий в состав России. Он считается помощником Сергея Глазьева, экс-советника Путина и одного из ключевых организаторов захвата Крыма и Донецкой и Луганской областей, а также разработчиком "Стратегии информационной войны", обосновывающей полномасштабное вторжение России в Украину.

На Украине Чистилину предъявляют обвинения в государственной измене и оправдании вооруженной агрессии. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Отметим, что в правоохранительных органах Молдавии информация о задержании Чистилина не была озвучена. Также посольство России не получало уведомлений о задержании своего гражданина. О задержании ученого и его выдаче СБУ сообщил ТАСС его друг Игорь Калдаре, который совместно с ним организовал международную конференцию в Бухаресте.

Калдаре рассказал, что Чистилин вернулся в Кишинев для подготовки к следующей конференции в Сербии, посвященной проблемам православия. Однако уже на территории Молдавии он был задержан, после чего сотрудники Службы безопасности Молдавии передали его украинским спецслужбам. Калдаре пообещал организовать пресс-конференцию для обсуждения ситуации.

Уточнения

Слу́жба безопа́сности Украи́ны  — правоохранительный орган специального назначения, обеспечивающий государственную безопасность Украины. Подчинена Президенту Украины.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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