Израиль заявил о начале точечных операций в Ливане

Согласно сообщению пресс-службы Армии Израиля, в понедельник Израиль начал проводить ограниченные и точечные военные операции против шиитского движения "Хезболлах" на юго-западе Ливана.
"Вчера 146-я дивизия приступила к ограниченным, локальным, целенаправленным оперативным действиям против террористических объектов и инфраструктуры "Хезболлах" на юго-западе Ливана", — сообщается в заявлении израильской армии.
Напомним, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в понедельник сообщила, что нанесла удары по объектам, которые принадлежат разведывательной службе ливанской организации "Хезболлах" в Бейруте.
Хезболла́ (араб. حزب الله Х̣избу 'лла̄х, букв. "партия Аллаха" — выражение взято из Корана; также "Хезболлах") — военизированная ливанская шиитская организация и политическая партия, выступающая за создание в Ливане исламского государства по образцу Ирана.
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