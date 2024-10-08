СК Белоруссии завел дела на 45 человек о заговоре с целью захвата власти

1:45 Your browser does not support the audio element. Мир

СК Белоруссии заявил о возбуждении уголовных дел в отношении 45 граждан, обвиняемых в заговоре с целью захвата власти и создании либо участии в экстремистском формировании. Сообщается, что все они находятся за пределами страны.

Фото: commons.wikimedia.org by Antono Vasiljev, CC BY-SA 3.0

Следственный комитет Белоруссии уточнил, что 22 человека являются фигурантами уголовного дела о заговоре с целью захвата власти неконституционным путем. Еще 23 человека проходят по делу о создании экстремистского формирования или участии в нем.

Речь идет о создании проекта "Платформа 2025”, приуроченного к выборам президента Белоруссии в 2025 году. В ведомстве о нем рассказали так: "Преступный замысел подразумевает консолидацию экстремистов для координации действий в период электоральной кампании в Республике Беларусь”.

По мнению СК Белоруссии, целями сообщества являются "посягательство на конституционный строй”, вмешательство в государственные дела извне, "деструктивное информационное воздействие”, дискредитация электронного голосования, "нагнетание напряженности и противостояния в обществе", а также их целью называется "навязывание политического курса, противоречащего национальным интересам нашей страны”.

Как сообщается, проводится проверка, обыски на территории недвижимости, принадлежащей фигурантам дела. Следственный комитет Белоруссии сообщил, что будут приняты "исчерпывающие меры по обеспечению принципа неотвратимости наказания и возмещению ущерба, в том числе в рамках специального производства".

Уточнения

Экстреми́зм - приверженность крайним и радикальным взглядам, методам действий (обычно в политике). Разными авторами, организациями, государственными и межгосударственными институтами в разные времена давались различные определения данного понятия.



