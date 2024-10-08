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Осло ужесточает хватку: Норвегия присоединяется к санкционному давлению на Белоруссию

1:29
Мир

Норвежское королевство приняло решение о введении дополнительных ограничительных мер в отношении Республики Белоруссия, следуя примеру Европейского Союза. Об этом сообщило внешнеполитическое ведомство Норвегии в официальном пресс-релизе.

Осло ужесточает хватку: Норвегия присоединяется к санкционному давлению на Белоруссию
Фото: commons.wikimedia.org by Richardprins, PDM

Новый пакет санкций, принятый Осло, полностью соответствует ограничениям, введенным Советом ЕС 29 июня 2024 года. Эти меры носят комплексный характер и затрагивают различные сектора белорусской экономики, включая торговлю, сферу услуг и транспортную отрасль.

Среди ключевых ограничений — запрет на транзит через территорию Белоруссию огнестрельного оружия, товаров двойного назначения, а также продукции, способной усилить военный или промышленный потенциал страны. Кроме того, вводится эмбарго на экспорт товаров, связанных с морским судоходством и предметов роскоши.

Норвегия также запрещает импорт из Белоруссии минеральных продуктов, сырой нефти, золота и алмазов. Отдельно стоит отметить запрет на инвестиции в энергетический сектор страны.

Реакция официального Минска на предыдущие санкции ЕС была достаточно сдержанной. Представитель МИД Беларуси Анатолий Глаз охарактеризовал их как "проходной этап" для страны, подчеркнув бесперспективность достижения деструктивных целей, преследуемых санкционной политикой.

Уточнения

Норве́гия — государство в Северной Европе, располагающееся в западной части Скандинавского полуострова и на огромном количестве прилегающих мелких островов, а также на архипелаге Шпицберген (Свальбард), островах Ян-Майен и Медвежий в Северном Ледовитом океане.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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