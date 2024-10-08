Норвегия ужесточает контроль над российскими судами

1:31 Your browser does not support the audio element. Мир

Норвежское правительство анонсировало масштабное усиление мер безопасности в двух из трех портов, доступных для российских рыболовецких судов. Это решение отражено в проекте бюджета на 2025 год, опубликованном на официальном сайте правительства страны.

Фото: https://www.flickr.com/photos/anieto2k/9462615553/ by Андрес Ньето Поррас is licensed under https://en.wikipedia.org/wiki/en:Creative_Commons

Согласно представленному документу, власти Норвегии планируют выделить 60 миллионов крон (эквивалент 5,6 миллиона долларов США) на усиление полицейского присутствия и расширение полномочий службы безопасности PST в портах Ботсфьорд и Киркенес.

Эти меры являются следствием ужесточения правил захода российских судов в норвежские порты, вступивших в силу 1 августа текущего года. Новые ограничения касаются трех портов: Тромсё, Ботсфьорд и Киркенес, которые, по данным телерадиокомпании NRK, остаются единственными норвежскими гаванями, частично открытыми для российских рыболовецких судов.

Стоит отметить, что российская сторона не оставила без внимания эти ограничительные меры. В июле официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о готовности Москвы ответить на действия норвежских властей.

Таким образом, ситуация вокруг доступа российских судов в норвежские порты продолжает обостряться, что может привести к дальнейшему осложнению отношений между двумя странами в сфере морского промысла и торговли.

Уточнения

Норве́гия — государство в Северной Европе, располагающееся в западной части Скандинавского полуострова и на огромном количестве прилегающих мелких островов, а также на архипелаге Шпицберген (Свальбард), островах Ян-Майен и Медвежий в Северном Ледовитом океане.

