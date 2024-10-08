Норвегия ужесточает контроль над российскими судами

Норвежское правительство анонсировало масштабное усиление мер безопасности в двух из трех портов, доступных для российских рыболовецких судов. Это решение отражено в проекте бюджета на 2025 год, опубликованном на официальном сайте правительства страны.
Согласно представленному документу, власти Норвегии планируют выделить 60 миллионов крон (эквивалент 5,6 миллиона долларов США) на усиление полицейского присутствия и расширение полномочий службы безопасности PST в портах Ботсфьорд и Киркенес.
Эти меры являются следствием ужесточения правил захода российских судов в норвежские порты, вступивших в силу 1 августа текущего года. Новые ограничения касаются трех портов: Тромсё, Ботсфьорд и Киркенес, которые, по данным телерадиокомпании NRK, остаются единственными норвежскими гаванями, частично открытыми для российских рыболовецких судов.
Стоит отметить, что российская сторона не оставила без внимания эти ограничительные меры. В июле официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о готовности Москвы ответить на действия норвежских властей.
Таким образом, ситуация вокруг доступа российских судов в норвежские порты продолжает обостряться, что может привести к дальнейшему осложнению отношений между двумя странами в сфере морского промысла и торговли.
Норве́гия — государство в Северной Европе, располагающееся в западной части Скандинавского полуострова и на огромном количестве прилегающих мелких островов, а также на архипелаге Шпицберген (Свальбард), островах Ян-Майен и Медвежий в Северном Ледовитом океане.
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