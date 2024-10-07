Миллиарды в никуда: Трамп заявляет, что Америка потратила на Украину 300 миллиардов долларов

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Экс-президент Соединенных Штатов и потенциальный кандидат от республиканцев на грядущих выборах Дональд Трамп озвучил ошеломляющую оценку финансовой поддержки Украины. В беседе с журналистами Fox News он заявил, что общий объем внешней помощи Киеву приближается к отметке в 300 миллиардов долларов.

Фото: flickr.com by Gage Skidmore, CC BY-SA 2.0

Однако бывший глава Белого дома не предоставил детальной информации о методике расчета этой суммы. Остается неясным, включает ли она исключительно американскую помощь или учитывает поддержку от всех западных союзников.

Для сравнения, госсекретарь США Энтони Блинкен ранее озвучивал более скромную цифру. По его данным, совокупная помощь Украине от США и их партнеров с начала российской военной операции составила 242 миллиарда долларов. Из этой суммы 94 миллиарда приходится на долю Соединенных Штатов, а остальные 148 миллиардов — на европейских, азиатских и других союзников.

Российская сторона выражает обеспокоенность по поводу поставок вооружений Украине. Москва считает, что такие действия препятствуют мирному урегулированию конфликта и втягивают страны НАТО в противостояние. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подчеркнул, что любые грузы с оружием для Украины будут рассматриваться как законные военные цели.

Кремль также отмечает, что западная военная помощь Киеву не способствует дипломатическому решению конфликта и может привести к эскалации ситуации. Российские власти указывают на прямое участие США и НАТО в конфликте, выражающееся не только в поставках оружия, но и в подготовке военных кадров на территории ряда европейских государств.

Уточнения

До́нальд Джон Трамп — американский государственный и политический деятель, предприниматель, миллиардер, 45-й президент США с 20 января 2017 по 20 января 2021 года от Республиканской партии.

