Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Тушеные кабачки с помидорами в сметане: потрясающе вкусная и сочная закуска
Осло ужесточает хватку: Норвегия присоединяется к санкционному давлению на Белоруссию
Не игнорируйте эти признаки! Как понять, что ваша кошка больна?
Норвегия ужесточает контроль над российскими судами
Россия на страже: эксперты заверяют в отсутствии угрозы лихорадки Марбург
Всестороняя поддержка: лидер КНДР ззаверил Путина в бескорыстной поддержке России и ее народа
Нерушимое товарищество: Ким Чен Ын заявил о союзничестве РФ и КНДР
Взрывы в Черноморске: Украина под обстрелом во время воздушной тревоги
Великий друг: Ким Чен Ын в своем поздравлении назвал Путина близким товарищем

Миллиарды в никуда: Трамп заявляет, что Америка потратила на Украину 300 миллиардов долларов

1:54
Мир

Экс-президент Соединенных Штатов и потенциальный кандидат от республиканцев на грядущих выборах Дональд Трамп озвучил ошеломляющую оценку финансовой поддержки Украины. В беседе с журналистами Fox News он заявил, что общий объем внешней помощи Киеву приближается к отметке в 300 миллиардов долларов.

Миллиарды в никуда: Трамп заявляет, что Америка потратила на Украину 300 миллиардов долларов
Фото: flickr.com by Gage Skidmore, CC BY-SA 2.0

Однако бывший глава Белого дома не предоставил детальной информации о методике расчета этой суммы. Остается неясным, включает ли она исключительно американскую помощь или учитывает поддержку от всех западных союзников.

Для сравнения, госсекретарь США Энтони Блинкен ранее озвучивал более скромную цифру. По его данным, совокупная помощь Украине от США и их партнеров с начала российской военной операции составила 242 миллиарда долларов. Из этой суммы 94 миллиарда приходится на долю Соединенных Штатов, а остальные 148 миллиардов — на европейских, азиатских и других союзников.

Российская сторона выражает обеспокоенность по поводу поставок вооружений Украине. Москва считает, что такие действия препятствуют мирному урегулированию конфликта и втягивают страны НАТО в противостояние. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подчеркнул, что любые грузы с оружием для Украины будут рассматриваться как законные военные цели.

Кремль также отмечает, что западная военная помощь Киеву не способствует дипломатическому решению конфликта и может привести к эскалации ситуации. Российские власти указывают на прямое участие США и НАТО в конфликте, выражающееся не только в поставках оружия, но и в подготовке военных кадров на территории ряда европейских государств.

Уточнения

До́нальд Джон Трамп  — американский государственный и политический деятель, предприниматель, миллиардер, 45-й президент США с 20 января 2017 по 20 января 2021 года от Республиканской партии.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Идеальный перекус: рецепт сосисок с сыром в лаваше
Еда и рецепты
Идеальный перекус: рецепт сосисок с сыром в лаваше Аудио 
Ученые выяснили, как образовался гигантский аметист редкого цвета
Наука и техника
Ученые выяснили, как образовался гигантский аметист редкого цвета Аудио 
Популярное
Мясо с подливой: простой и вкусный рецепт в лучших столовских традициях

Мясо с подливой — это простое и вкусное блюдо, которое можно подавать с любым гарниром.

Мясо с подливой: простой и вкусный рецепт в лучших столовских традициях
Как легко избавиться от царапин на лобовом стекле
Как убрать царапины на лобовом стекле
Как правильно питаться при подагре: список рекомендуемых продуктов
Капустный пирог без муки: отлично подойдёт всем, кто следит за питанием и калориями
Ракетный комплекс "Авангард". Российское гиперзвуковое оружие нового поколения Дмитрий Плотников Фицо сохранил транзит российского газа в Европу, хотя формально Украина отказалась Любовь Степушова Больных всё больше, а значит, и врачевание становится всё более прибыльным делом Сергей Лебедев
Запеканка из кабачков с фаршем: её с удовольствием едят даже те, кто не любит кабачки
Когда и зачем использовать ручной режим в автоматической коробке передач
Запечённые яблоки с мёдом и корицей: самый простой рецепт и никакого сахара
Запечённые яблоки с мёдом и корицей: самый простой рецепт и никакого сахара
Последние материалы
Взрывы в Черноморске: Украина под обстрелом во время воздушной тревоги
Великий друг: Ким Чен Ын в своем поздравлении назвал Путина близким товарищем
Скручен без смысла: подполковник армии США раскритиковал план Зеленского
Седина как стиль: как сделать седые волосы главным акцентом образа
Армия Израиля зафиксировала обстрел из Ливана: Хезболла выпустила около 190 снарядов
Укрепление и движение вперед: лидер КНДР заявил о решимости усиливать сотрудничество с РФ
Русский след: Америка обвиняет Россию в вмешательстве в президентские выборы
Как почистить матрас: простые советы, которые сэкономят ваши деньги
Без стороннего влияния: Америка не видит попыток Китая вмешаться в выборы
Хезболла объявила о ракетном обстреле базы израильской разведки близь Тель-Авива
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.