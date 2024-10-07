Всестороняя поддержка: лидер КНДР ззаверил Путина в бескорыстной поддержке России и ее народа

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В день 72-летия российского лидера Владимира Путина, 7 октября, глава КНДР Ким Чен Ын направил поздравительное послание, в котором выразил безоговорочную поддержку действиям российских вооруженных сил и гражданского населения. Об этом информирует Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Фото: en.kremlin.ru by Presidential Executive Office of Russia, CC BY 4.0

Северокорейский лидер в своем обращении выразил уверенность в способности Путина и впредь вести Российскую Федерацию по пути триумфа и процветания. Ким Чен Ын подчеркнул готовность Пхеньяна оказывать всестороннюю и бескорыстную поддержку инициативам российской армии и народа, которые он охарактеризовал как справедливые.

Более того, глава КНДР заверил, что его страна намерена сохранять неизменную позицию союзника России. Это заявление можно рассматривать как демонстрацию прочности дипломатических связей между двумя государствами и их готовности к дальнейшему укреплению сотрудничества.

Уточнения

Коре́йская Наро́дно-Демократи́ческая Респу́блика — государство в Восточной Азии, широко известное под неофициальным названием Се́верная Коре́я.

