Нерушимое товарищество: Ким Чен Ын заявил о союзничестве РФ и КНДР

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Глава Северной Кореи Ким Чен Ын направил поздравительное послание российскому президенту Владимиру Путину по случаю его 72-летия 7 октября. Об этом сообщает радиостанция "Голос Кореи".

Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Президента Российской Федерации, CC BY 4.0

В своем обращении северокорейский лидер с особой теплотой вспоминает июньскую встречу на высшем уровне с главой российского государства в Пхеньяне. Ким Чен Ын подчеркивает, что это событие оставило глубокий след в его памяти.

Северокорейский руководитель акцентирует внимание на том, что в ходе саммита было объявлено о формировании всеобъемлющего стратегического партнерства между двумя странами. По его словам, это ознаменовало трансформацию традиционных корейско-российских отношений в нерушимый альянс, базирующийся на принципах суверенитета и равноправия.

Ким Чен Ын также отмечает, что эта встреча способствовала укреплению личных дружеских связей между лидерами двух государств.

Примечательно, что северокорейский лидер характеризует новый уровень двусторонних отношений как "стратегическое партнерство на долгие годы", подчеркивая долгосрочный характер сотрудничества между Пхеньяном и Москвой.

Уточнения

Ким Чен Ын — северокорейский политический, государственный, военный и партийный деятель, является председателем Государственного совета КНДР (с 2016 года, переизбран в апреле 2019 года.

