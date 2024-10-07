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Взрывы в Черноморске: Украина под обстрелом во время воздушной тревоги

1:17
Мир

В украинском городе Черноморске, ранее известном как Ильичевск, Одесской области, прогремели мощные взрывы на фоне сирен воздушной тревоги. Об этом сообщило издание ТСН.

Взрывы в Черноморске: Украина под обстрелом во время воздушной тревоги
Фото: www.facebook.com by Main Directorate, CC BY 4.0

Телеканал уточнил, что инцидент произошел в Черноморске, расположенном на территории Одесской области, и был связан с серией взрывов.

Российские вооруженные силы начали массированные удары по критической инфраструктуре Украины 10 октября 2022 года. Этот шаг последовал через два дня после произошедшего на Крымском мосту теракта, в котором российское руководство обвинило украинские спецслужбы. С тех пор российские войска регулярно наносят ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и системы связи по всей Украине. Постоянные воздушные тревоги стали частью повседневной жизни украинцев, распространяясь иногда на всю страну.

Так же, Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ, ранее отмечал, что российские военные не наносят ударов по жилым домам и социальной инфраструктуре Украины в ходе боевых действий с украинскими вооруженными силами.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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