Великий друг: Ким Чен Ын в своем поздравлении назвал Путина близким товарищем

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Лидер КНДР Ким Чен Ын 7 октября поздравил президента России Владимира Путина с днем рождения, выразив свои лучшие пожелания и отдал ему честь как "самому дорогому товарищу". Сообщение об этом появилось на радио "Голос Кореи".

Фото: kremlin.ru by The Presidential Press and Information Office, CC BY 4.0

В своей поздравительной телеграмме Ким Чен Ын отметил, что из Пхеньяна поднимает бокал за здоровье и успехи Путина в его деятельности. Он также подчеркнул, что Пхеньян всегда будет поддерживать Москву. Северокорейский лидер выразил уверенность, что Путин, благодаря своему мудрому руководству и большому трудовому усердию, несет святую миссию по обеспечению процветания России и улучшению жизни её народа.

Ким Чен Ын также отметил, что президент России решительно защищает суверенитет, безопасность и интересы развития своей страны. По его словам, Путин достиг выдающихся результатов в строительстве сильной России, за что заслужил безграничное доверие и поддержку россиян.

Владимир Путин отметил свой 72-й день рождения 7 октября. Поздравление северокорейского лидера стало очередным подтверждением тесных и дружественных отношений между Москвой и Пхеньяном.

Уточнения

Ким Чен Ын — северокорейский политический, государственный, военный и партийный деятель, является председателем Государственного совета КНДР (с 2016 года, переизбран в апреле 2019 года.

