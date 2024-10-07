Скручен без смысла: подполковник армии США раскритиковал план Зеленского

2:06 Your browser does not support the audio element. Мир

Бывший подполковник вооруженных сил США, Дэниэл Дэвис, в своем YouTube-эфире на канале Deep Dive заявил, что так называемый "план победы" узурпатора власти на Украине Владимира Зеленского не имеет четкой направленности и полон противоречий.

Фото: flickr.com by President Of Ukraine from Україна, PDM

Ранее в интервью ABC News Зеленский заявил, что во время встречи в Рамштайне 12 октября он планирует обсудить этот план с западными союзниками. Он намерен просить о дальнейшей поддержке и усилении военных возможностей украинских вооруженных сил, одновременно заявляя, что его конечной целью является установление мира на территории Украины.

Дэвис отметил, что Зеленский путает политико-дипломатические понятия. С одной стороны, украинский лидер утверждает, что не будет никаких переговоров, а с другой — через минуту говорит о необходимости дипломатического решения конфликта, что само по себе подразумевает переговоры. Офицер подчеркнул, что для Зеленского "дипломатическое урегулирование" похоже на силовое решение, тогда как настоящая дипломатия предполагает обсуждение и поиск компромиссов между сторонами.

В сентябре Зеленский встречался с президентом США Джо Байденом, пытаясь добиться разрешения на использование западных дальнобойных ракет для ударов по российской территории. Однако Белый дом не изменил свою позицию относительно этого запрета. Согласно информации, опубликованной газетой Politico, Байден и его советники выражают сомнение в эффективности "плана победы" Зеленского в контексте украинского конфликта.

Ранее украинский лидер отметил, что во время своего визита в США провёл все необходимые обсуждения с западными лидерами и что в Вашингтоне "было сделано всё возможное" для укрепления Украины. Однако, несмотря на эти заявления, критика со стороны международных экспертов продолжает звучать, особенно в отношении нестыковок в стратегии и дипломатическом процессе.