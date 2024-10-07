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Армия Израиля зафиксировала обстрел из Ливана: Хезболла выпустила около 190 снарядов

1:24
Мир

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что в понедельник фиксировала примерно 190 выпущенных из Ливана снарядов, которые были направлены на израильскую территорию боевиками ливанского движения "Хезболлах". Сообщение об этом появилось в официальном Telegram-канале ЦАХАЛа.

Армия Израиля зафиксировала обстрел из Ливана: Хезболла выпустила около 190 снарядов
Фото: commons.wikimedia.org by Tomás Del Coro, PDM

По данным армии, с вечера понедельника террористическая группировка продолжила обстрел из южных районов Ливана. На фоне продолжающихся атак, израильские силы с 1 октября проводят наземную операцию против "Хезболлах" и наносят авиаудары по позициям движения на ливанской территории. В результате этих столкновений, по последним данным, в Ливане погибли более двух тысяч человек, включая нескольких высокопоставленных членов шиитской организации. Более 90 тысяч ливанцев стали беженцами.

Несмотря на значительные потери, включая в командном звене, "Хезболлах" продолжает вести наземные бои и регулярно обстреливает израильскую территорию. Основной целью израильской военной кампании является создание условий для возвращения примерно 60 тысяч жителей северных районов Израиля, которые были эвакуированы год назад из-за обстрелов со стороны "Хезболлах", поддерживающей палестинское движение ХАМАС.

Уточнения

Хезболла́ — военизированная ливанская шиитская организация и политическая партия, выступающая за создание в Ливане исламского государства по образцу Ирана.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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