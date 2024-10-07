Укрепление и движение вперед: лидер КНДР заявил о решимости усиливать сотрудничество с РФ

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Лидер КНДР Ким Чен Ын в своем поздравительном послании президенту России Владимиру Путину по случаю его дня рождения выразил решимость продолжать усиление сотрудничества между Северной Кореей и Россией. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

Фото: flickr.com by Roman Harak, CC BY-SA 2.0

Ким Чен Ын отметил, что встречи и дружественные связи между Москвой и Пхеньяном будут способствовать дальнейшему укреплению корейско-российской дружбы и стратегического партнёрства. По его словам, эти отношения вышли на новый уровень всестороннего развития и будут активно способствовать поддержанию мира и стабильности как в регионе, так и в мире в целом, а также защите принципов международной справедливости.

Владимир Путин отметил свой 72-й день рождения 7 октября. Послание северокорейского лидера стало очередным подтверждением намерения обеих стран поддерживать и развивать двусторонние связи.

Уточнения

Коре́йская Наро́дно-Демократи́ческая Респу́блика— государство в Восточной Азии, широко известное под неофициальным названием Се́верная Коре́я.

