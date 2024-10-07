Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Торг и ипотека: эксперт рассказал, как сэкономить до 8% при покупке квартиры
Самые надёжные кроссоверы мира: кто возглавил рейтинг
Как носить каблуки и сохранить здоровье ног
Тушеные кабачки с помидорами в сметане: потрясающе вкусная и сочная закуска
Осло ужесточает хватку: Норвегия присоединяется к санкционному давлению на Белоруссию
Не игнорируйте эти признаки! Как понять, что ваша кошка больна?
Норвегия ужесточает контроль над российскими судами
Россия на страже: эксперты заверяют в отсутствии угрозы лихорадки Марбург
Миллиарды в никуда: Трамп заявляет, что Америка потратила на Украину 300 миллиардов долларов

Укрепление и движение вперед: лидер КНДР заявил о решимости усиливать сотрудничество с РФ

0:59
Мир

Лидер КНДР Ким Чен Ын в своем поздравительном послании президенту России Владимиру Путину по случаю его дня рождения выразил решимость продолжать усиление сотрудничества между Северной Кореей и Россией. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

Укрепление и движение вперед: лидер КНДР заявил о решимости усиливать сотрудничество с РФ
Фото: flickr.com by Roman Harak, CC BY-SA 2.0

Ким Чен Ын отметил, что встречи и дружественные связи между Москвой и Пхеньяном будут способствовать дальнейшему укреплению корейско-российской дружбы и стратегического партнёрства. По его словам, эти отношения вышли на новый уровень всестороннего развития и будут активно способствовать поддержанию мира и стабильности как в регионе, так и в мире в целом, а также защите принципов международной справедливости.

Владимир Путин отметил свой 72-й день рождения 7 октября. Послание северокорейского лидера стало очередным подтверждением намерения обеих стран поддерживать и развивать двусторонние связи.

Уточнения

Коре́йская Наро́дно-Демократи́ческая Респу́блика государство в Восточной Азии, широко известное под неофициальным названием Се́верная Коре́я.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Ученые выяснили, как образовался гигантский аметист редкого цвета
Наука и техника
Ученые выяснили, как образовался гигантский аметист редкого цвета Аудио 
Эксперт разъяснил, почему запрещено включать рециркуляцию в машине в дождь
Авто
Эксперт разъяснил, почему запрещено включать рециркуляцию в машине в дождь
Sohu: Россия добивается успехов в производстве микроэлектроники
Экономика и бизнес
Sohu: Россия добивается успехов в производстве микроэлектроники Аудио 
Популярное
Мясо с подливой: простой и вкусный рецепт в лучших столовских традициях

Мясо с подливой — это простое и вкусное блюдо, которое можно подавать с любым гарниром.

Мясо с подливой: простой и вкусный рецепт в лучших столовских традициях
Как легко избавиться от царапин на лобовом стекле
Как убрать царапины на лобовом стекле
Как правильно питаться при подагре: список рекомендуемых продуктов
Капустный пирог без муки: отлично подойдёт всем, кто следит за питанием и калориями
Ракетный комплекс "Авангард". Российское гиперзвуковое оружие нового поколения Дмитрий Плотников Фицо сохранил транзит российского газа в Европу, хотя формально Украина отказалась Любовь Степушова Больных всё больше, а значит, и врачевание становится всё более прибыльным делом Сергей Лебедев
Запеканка из кабачков с фаршем: её с удовольствием едят даже те, кто не любит кабачки
Когда и зачем использовать ручной режим в автоматической коробке передач
Запечённые яблоки с мёдом и корицей: самый простой рецепт и никакого сахара
Запечённые яблоки с мёдом и корицей: самый простой рецепт и никакого сахара
Последние материалы
Взрывы в Черноморске: Украина под обстрелом во время воздушной тревоги
Великий друг: Ким Чен Ын в своем поздравлении назвал Путина близким товарищем
Скручен без смысла: подполковник армии США раскритиковал план Зеленского
Седина как стиль: как сделать седые волосы главным акцентом образа
Армия Израиля зафиксировала обстрел из Ливана: Хезболла выпустила около 190 снарядов
Укрепление и движение вперед: лидер КНДР заявил о решимости усиливать сотрудничество с РФ
Русский след: Америка обвиняет Россию в вмешательстве в президентские выборы
Как почистить матрас: простые советы, которые сэкономят ваши деньги
Без стороннего влияния: Америка не видит попыток Китая вмешаться в выборы
Хезболла объявила о ракетном обстреле базы израильской разведки близь Тель-Авива
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.