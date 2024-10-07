Русский след: Америка обвиняет Россию в вмешательстве в президентские выборы

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США обвинили Россию в том, что она предпринимает попытки повлиять на американских избирателей перед грядущими президентскими выборами. Об этом заявил представитель офиса директора Национальной разведки, не предоставив при этом доказательств.

Фото: unsplash.com by Alex Martinez alex_martinez, PDM

Согласно его словам, Россия сосредоточила свои усилия на так называемых "колеблющихся штатах", которые часто играют решающую роль в определении исхода голосования. Эти штаты стали объектом различных операций по воздействию, однако конкретная эффективность таких попыток, по мнению представителя спецслужб, остается невыясненной.

По его информации, действия Москвы направлены на поддержку бывшего президента Дональда Трампа. При этом, как отметил представитель, Иран якобы пытается вмешаться в выборы, поддерживая вице-президента Камалу Харрис.

Россия в прошлом уже неоднократно отвергала подобные обвинения. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России, называл такие заявления "абсолютно голословными". Министр иностранных дел Сергей Лавров также подчеркивал, что нет фактов, подтверждающих allegations о вмешательстве Москвы в выборы других государств.

Уточнения

До́нальд Джон Трамп — американский государственный и политический деятель, предприниматель, миллиардер, 45-й президент США с 20 января 2017 по 20 января 2021 года от Республиканской партии.

