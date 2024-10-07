Без стороннего влияния: Америка не видит попыток Китая вмешаться в выборы

Высокопоставленный чиновник американской разведки заявил, что Вашингтон не замечает попыток Китая вмешаться в предстоящие президентские выборы в США. Сообщение было сделано во время специального брифинга.
По его словам, китайское влияние, однако, может проявляться в контексте выборов в Конгресс, которые состоятся одновременно с президентскими. По мнению представителя, Пекин allegedly стремится поддерживать кандидатов, чьи взгляды близки к позиции Китая.
Таким образом, несмотря на отсутствие доказательств вмешательства в президентскую гонку, власти США остаются бдительными по поводу возможных попыток воздействия на законодательную ветвь власти.
Соединённые Шта́ты Аме́рики — государство в Северной Америке площадью в 9,8 млн км² (3-е место в мире).
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