Без стороннего влияния: Америка не видит попыток Китая вмешаться в выборы

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Высокопоставленный чиновник американской разведки заявил, что Вашингтон не замечает попыток Китая вмешаться в предстоящие президентские выборы в США. Сообщение было сделано во время специального брифинга.

Фото: unsplash.com by Jp Valery jpvalery, PDM

По его словам, китайское влияние, однако, может проявляться в контексте выборов в Конгресс, которые состоятся одновременно с президентскими. По мнению представителя, Пекин allegedly стремится поддерживать кандидатов, чьи взгляды близки к позиции Китая.

Таким образом, несмотря на отсутствие доказательств вмешательства в президентскую гонку, власти США остаются бдительными по поводу возможных попыток воздействия на законодательную ветвь власти.

Уточнения

Соединённые Шта́ты Аме́рики — государство в Северной Америке площадью в 9,8 млн км² (3-е место в мире).

