Хезболла объявила о ракетном обстреле базы израильской разведки близь Тель-Авива

Ливанское движение "Хезболлах" сообщило о том, что нанесло ракетный удар по военной базе израильской разведки недалеко от Тель-Авива. Сообщение о передаче агентства Франс Пресс уточняет, что целью стал объект Глилот, где располагается подразделение 8200, специализирующееся на военной разведке.
Ранее, как сообщал корреспондент РИА Новости, в понедельник вечером в Тель-Авиве и центральных районах Израиля были слышны сирены воздушной тревоги. В небе над городом зафиксированы не менее четырех мощных взрывов, которые, по всей вероятности, были результатом действий системы ПВО. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердила, что были зафиксированы несколько ракетных launches со стороны Ливана.
Хезболла́ — военизированная ливанская шиитская организация и политическая партия, выступающая за создание в Ливане исламского государства по образцу Ирана.
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