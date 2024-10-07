Боливиский президент поздравила Путина с днем рождения

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Президент Боливии Луис Арсе отправил свои поздравления российскому лидеру Владимиру Путину по случаю его дня рождения. В своем послании Арсе подчеркнул вклад Путина в борьбу за социальную справедливость на международной арене.

Фото: kremlin.ru by Администрация Президента России, CC BY 4.0

Как сообщается в публикации на платформе Илона Маска, Арсе выразил свои искренние поздравления и братские объятия российскому президенту. Он отметил не только неизменную преданность Путина россиянам, но и его усилия в деле продвижения справедливости по всему миру.

Владимир Путин 7 октября отметил своё 72-летие.

Уточнения

Влади́мир Влади́мирович Пу́тин (род. 7 октября 1952, Ленинград, СССР) — российский государственный и политический деятель. Действующий президент Российской Федерации, председатель Государственного Совета Российской Федерации и Совета Безопасности Российской Федерации.

