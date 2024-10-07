Здесь будет русский флаг: женщину в Одессе задержали при попытке повесить флаг России на постамент снесенного памятника

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В Одессе на площади, носящей имя Екатерины II, местная жительница попыталась установить флаг России на постамент, где раньше стоял памятник российской императрице. Об этом сообщает украинское издание "Страна.ua".

Фото: wikimedia.org by SegeKot, CC BY-SA 4.0

По информации издания, женщина была задержана правоохранительными органами.

Начиная с 2015 года, после введения законов о декоммунизации, на Украине начался процесс сноса памятников, связанных с советской эпохой, а также переименования улиц. В последние годы украинские власти активизировали усилия не только по ликвидации наследия Советского Союза, но и по устранению всех символов, связанных с Россией.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее отмечал, что киевское руководство уже длительное время проводит политику агрессивной дерусификации и принудительной ассимиляции.

Уточнения

Оде́сса — город на юге Украины в Северном Причерноморье, административный центр Одесской области и Одесского района. Главная военно-морская база Военно-морских сил Украины. Город-герой.

