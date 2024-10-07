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Здесь будет русский флаг: женщину в Одессе задержали при попытке повесить флаг России на постамент снесенного памятника

0:58
Мир

В Одессе на площади, носящей имя Екатерины II, местная жительница попыталась установить флаг России на постамент, где раньше стоял памятник российской императрице. Об этом сообщает украинское издание "Страна.ua".

Здесь будет русский флаг: женщину в Одессе задержали при попытке повесить флаг России на постамент снесенного памятника
Фото: wikimedia.org by SegeKot, CC BY-SA 4.0

По информации издания, женщина была задержана правоохранительными органами.

Начиная с 2015 года, после введения законов о декоммунизации, на Украине начался процесс сноса памятников, связанных с советской эпохой, а также переименования улиц. В последние годы украинские власти активизировали усилия не только по ликвидации наследия Советского Союза, но и по устранению всех символов, связанных с Россией.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее отмечал, что киевское руководство уже длительное время проводит политику агрессивной дерусификации и принудительной ассимиляции.

Уточнения

Оде́сса — город на юге Украины в Северном Причерноморье, административный центр Одесской области и Одесского района. Главная военно-морская база Военно-морских сил Украины. Город-герой.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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