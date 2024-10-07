Повальное дезертирство: украинские СМИ пишут об увеличении самовольного оставления частей в ВСУ

Согласно данным, предоставленным украинским изданием "Страна.ua", количество случаев дезертирства и самовольного оставления воинской части на Украине выросло в несколько раз по сравнению с 2022 и 2023 годами.
Издание ссылается на ответ офиса генерального прокурора Украины общественной организации "Общественный союз добропорядочности". Согласно этим данным, за восемь месяцев 2024 года было открыто почти 30 тысяч уголовных производств о самовольном оставлении части, в то время как в 2022 году таких случаев было 6,6 тысячи, а в 2023 году — уже более 17 тысяч. Аналогичная тенденция наблюдается и в отношении дезертирства: за восемь месяцев 2024 года — 15,5 тысяч случаев, в 2022 году — 3,4 тысячи, в 2023 году — почти восемь тысяч.
Ранее украинские юристы сообщали, что с 2022 года на Украине зафиксировано свыше 100 тысяч случаев самовольного оставления части. Кроме того, по данным украинского политического деятеля Олеся Дония, в 2023 году на Украине было зафиксировано 37 тысяч случаев дезертирства и самовольного оставления части, что в четыре раза больше, чем в 2022 году.
Данная ситуация сложилась на фоне введенного на Украине с 24 февраля 2022 года режима военного положения и всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период военного положения запрещен, а за уклонение от военной службы предусмотрена уголовная ответственность.
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