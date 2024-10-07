Повальное дезертирство: украинские СМИ пишут об увеличении самовольного оставления частей в ВСУ

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Согласно данным, предоставленным украинским изданием "Страна.ua", количество случаев дезертирства и самовольного оставления воинской части на Украине выросло в несколько раз по сравнению с 2022 и 2023 годами.

Фото: Официальный сайт президента Украины is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Издание ссылается на ответ офиса генерального прокурора Украины общественной организации "Общественный союз добропорядочности". Согласно этим данным, за восемь месяцев 2024 года было открыто почти 30 тысяч уголовных производств о самовольном оставлении части, в то время как в 2022 году таких случаев было 6,6 тысячи, а в 2023 году — уже более 17 тысяч. Аналогичная тенденция наблюдается и в отношении дезертирства: за восемь месяцев 2024 года — 15,5 тысяч случаев, в 2022 году — 3,4 тысячи, в 2023 году — почти восемь тысяч.

Ранее украинские юристы сообщали, что с 2022 года на Украине зафиксировано свыше 100 тысяч случаев самовольного оставления части. Кроме того, по данным украинского политического деятеля Олеся Дония, в 2023 году на Украине было зафиксировано 37 тысяч случаев дезертирства и самовольного оставления части, что в четыре раза больше, чем в 2022 году.

Данная ситуация сложилась на фоне введенного на Украине с 24 февраля 2022 года режима военного положения и всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период военного положения запрещен, а за уклонение от военной службы предусмотрена уголовная ответственность.