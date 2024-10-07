Сирены воздушной тревоги прозвучали в Тель-Авиве и центре Израиля

Согласно сообщению корреспондента РИА Новости, в понедельник вечером сирены воздушной тревоги были активированы в Тель-Авиве и центральной части Израиля.
В небе над городом прозвучало по меньшей мере четыре мощных взрыва, предположительно, в результате работы системы противовоздушной обороны.
Израильская система оповещения о ракетных обстрелах "Цева Адом" сообщила, что сигнал воздушной тревоги был также активирован в северных и восточных пригородах Тель-Авива.
Ситуация в регионе остается напряженной. Местные жители были вынуждены укрыться в убежищах в связи с угрозой ракетных ударов. Представители властей пока не предоставили официальных комментариев по данному инциденту.
Тель-Ави́в — объединённый городской муниципалитет в Израиле на восточном побережье Средиземного моря, второй в Израиле по численности населения (460 613 человек на 2020 год), экономический и культурный центр страны.
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