ЦАХАЛ отчиталась об уничтожении штаба Хезболлы

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Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о проведении авиаударов по объектам, принадлежащим штаб-квартире разведывательной службы ливанского движения "Хезболлах" в Бейруте.

Фото: commons.wikimedia.org by Vyacheslav Argenberg, CC BY 4.0

По заявлению военных, израильские истребители осуществили атаки на террористические объекты, связанные с разведкой "Хезболлах", на основании полученных разведданных. Кроме того, ВВС Израиля нанесли удары по объектам движения на юге Ливана и в области Бекаа, включая места хранения оружия, инфраструктурные объекты и пусковые установки.

Согласно сообщению ЦАХАЛ, за прошедший день израильская авиация атаковала более 70 объектов "Хезболлах" на юге Ливана, среди которых были инфраструктура движения, пусковые установки, командные центры и объекты для хранения вооружений.

Израильская сухопутная операция против сил "Хезболлах" на юге Ливана началась 1 октября и продолжается наряду с воздушными бомбардировками соседней страны. В результате конфликта уже погибли более двух тысяч человек, включая лидеров шиитского движения, а более 90 тысяч стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" продолжает наземные бои и ракетные обстрелы территории Израиля.

Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.

Уточнения

Хезболла́ — военизированная ливанская шиитская организация и политическая партия, выступающая за создание в Ливане исламского государства по образцу Ирана.

